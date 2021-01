Reynolds va alla Roma, è tutto fatto. Secondo le ultime informazioni raccolte dalla nostra redazione, il terzino americano ha scelto alla fine di optare per la soluzione giallorossa. Il giocatore era stato molto vicino alla Juventus, che avrebbe concluso l'operazione in collaborazione con il Benevento, squadra dalla quale Bryan sarebbe partito. Reynolds invece firmerà un quadriennale con la Roma, dubbi invece sul suo arrivo in Italia: il giocatore è attualmente positivo al Covid, dunque dovrà attendere.