Il futuro di Bryanè sempre più lontano dalla Roma. L'esterno giallorosso a gennaio sarà girato in prestito, come ha già fatto sapere nei giorni scorsi Tiago Pinto al manager del giocatore.Il giocatore è stato a un passo dalla Juventus nella scorsa stagione: fu decisivo l'intervento della proprietà giallorossa, che decise di portare a Trigoria proprio l'esterno americano. La Juve al momento non segue il calciatore.