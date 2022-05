Adrien Rabiot non è in vendita, anche se non è di sicuro incedibile. A un anno dalla scadenza del contratto, di rinnovo (al ribasso) si parlerà semmai a stagione in corso, riporta calciomercato.com. Intanto il Chelsea su di lui fa più di un pensierino, il Newcastle lo vorrebbe ma non convince appieno lo stesso Adrien, mentre mamma Veronique è pronta a fare la pace col Psg. 15 milioni, possono bastare per convincere la Juve.