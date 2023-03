Ancora da definire il futuro di Adrien. Il centrocampista della Juventus ha espresso il proprio gradimento a restare ma per il momento il rinnovo non arriva. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, una qualificazione alla prossima Champions League avrebbe l’appeal per convincere il francese a restare, a meno che non arrivi un’offerta fuori portata dalla Premier League.