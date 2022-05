Come racconta Gazzetta, per la Juve nel reparto centrale solo Locatelli e Zakaria sembrano pedine fondamentali per il futuro. Per gli altri si ascoltano offerte: Rabiot è quello che ad Allegri piace e potenzialmente serve di più e la scadenza del ricco contratto nel 2023 non permetterebbe comunque alla Juve di incassare grandi cifre