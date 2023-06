Voci, dichiarazioni, conferme. Dalla Continassa sono continuate a rincorrersi le voci sul futuro della panchina della Juventus ma le parole di Scanavino hanno dato alla luce un quadro completamente diverso. Allegri resterà stabile - a meno di clamorosi ripensamenti, leggasi offerte milionarie dall'Arabia - come tecnico della Vecchia Signora e Manna sarà il ds che lo aiuterà a operare sul mercato. E nei piani dell’allenatore livornese c’è un giocatore imprescindibile che, a tutti i costi, deve rimanere almeno per un altro anno in bianconero., dove si tratterà per prolungare quell’attuale accordo in scadenza proprio il prossimo 30 giugno. Lo riporta Calciomercato.com.