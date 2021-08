Sembrava un assalto bello e buono, programmato da settimane e poi reso necessario dalle turbolenze post Empoli. Sembrava una storia chiara e per questo lineare: Miralem Pjanic di ritorno a Torino, scelto e voluto dal tecnico con cui si è espresso meglio - Allegri - e agognato dalla società che un anno prima l'aveva sacrificato sull'altare dei conti, portando allo Stadium quell'Arthur che s'è visto solo a sprazzi.Non senza un'uscita.Anche per questo la Juve ha cercato di intensificare i rapporti con il Tottenham, perché McKennie è rimasto per tutto il tempo in uscita nonostante le parole e la fiducia di Allegri. Anche per questo si parla di Kulusevski e della possibilità che saluti, magari in prestito.