L'arrivo di Locatelli alla Juventus è una conferma del raffreddamento della pista legata al ritorno di. Il centrocampista bosniaco era considerato un'alternativa al classe '98 del Sassuolo per il quale la trattativa è stata chiusa nelle ultime ore; per Pjanic la strada è sbarrata a meno che i dirigenti bianconeri non riescano a trovare una sistemazione a Ramsey. Il gallese è in uscita dalla Juve, ma l'ingaggio da 7 milioni di euro complica l'uscita.