Tra gli esuberi di casa, rimane ancora a Torino Marko. Da tempo l'esterno non rientra nei piani dei bianconeri e dopo che le piste Dinamo Zagabria e Sampdoria sono saltate si apre una nuova prospettiva per il croato. Come riporta Sky Sport, infatti, su Pjaca ci sarebbe l'interesse del Lecce che potrebbe chiudere il trasferimento nelle prossime ore.