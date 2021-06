L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Pinsoglio e Perin: “Salutato Gigi Buffon e con il “vice del vice” Carlo Pinsoglio in scadenza di contratto alla fine di giugno, in casa Juventus si fanno due conti per capire se in vista della prossima stagione ci sarà bisogno di uno o due nuovi portieri che facciano compagnia al titolare: Wojciech Szczesny, attualmente in pole, oppure Gigio Donnarumma? Nel discorso s’innesta anche il futuro di Mattia Perin, legato al club bianconero fino al 2022 e rientrato a Torino dopo il prestito al Genoa. Nel primo giorno di Massimiliano Allegri alla Continassa è comparso anche lui, consapevole del fatto che siccome desidera fortemente una maglia da titolare è praticamente impossibile che rimanga. Di più: Perin vorrebbe tornare rossoblù il prima possibile. Dura, però, pensare che il Genoa lo acquisti”.