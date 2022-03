Come racconta La Gazzetta dello Sport, chi più di altri pareva destinato all’addio era Mattia Perin, che si è sempre sentito un po’ stretto nel ruolo di secondo. La scorsa estate voleva andare via per diventare altrove un numero uno, ma con Allegri è tornato a sentirsi importante: il portiere è molto inserito nel gruppo, parecchio benvoluto dai compagni e il rapporto con Szczesny è ottimo. Dallo stipendio attuale (2.5 milioni di euro) si passerà a un’offerta di 1.5, 1.8, che il portiere dovrà valutare insieme al suo agente, Lucci.