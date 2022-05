Cosa succede con Muriel e Zapata? Come racconta Calciomercato.com, i Percassi hanno fatto di tutto per trattenerli nonostante le richieste continue e pressanti dell'Inter, un punto di domanda a maggio 2022. Ancora non sono arrivate offerte concrete a Zingonia, ma la dirigenza orobica non accetterà offerte a meno di 25 milioni per Muriel e almeno 30 per Zapata.