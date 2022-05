Quella di lunedì scorso potrebbe non essere stata l'ultima partita a Torino soltanto di Chiellini e Dybala. Anche Alvaro Morata non è sicuro della sua permanenza alla Juventus: come riporta Calciomercato.com, i bianconeri non vorrebbero perdere lo spagnolo, ma neanche spendere i 35 milioni fissati precedentemente per il riscatto secondo gli accordi con i Colchoneros. Motivo per cui la Juve potrebbe presentare una nuova offerta all'Atletico, inferiore rispetto al pezzo concordato.