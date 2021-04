2







di Cristiano Corbo

Sta iniziando a salire un po' di preoccupazione nelle stanze dell'Atletico Madrid: voci e notizie in arrivo dall'Italia, e precisamente da Torino, non rassicurano i Colchoneros sul riscatto di Alvaro Morata. Che non arriverà quest'estate, almeno non in toto. Che la Juve vorrebbe persino rinegoziare: perché 10 milioni ora e 35 la prossima stagione sono cifre attualmente fuori portata, nemmeno accompagnate da tutta questa convinzione.



L'IDEA JUVE - Come abbiamo già raccontato su IlBianconero.com, l'idea dei bianconeri è quella di rivedere l'accordo già stipulato con l'Atletico, dunque di abbassare sia il costo del rinnovo del prestito, sia la cifra finale per l'eventuale riscatto del cartellino (per nulla scontato, e in tutti i sensi). Da parte dell'Atletico, le prime reazioni non sono state leggere: da Madrid filtra infatti insoddisfazione per l'atteggiamento della Juve e nessuno ha voglia di rivedere un patto ormai stretto. Su quei soldi, i rojiblancos contavano di poter finanziare parte del nuovo mercato. LA POSIZIONE DELL'ATLETICO - Ecco, dovranno rivedere le proprie convinzioni, perché la Juventus non si muoverà in tal senso. Anzi. Di certo, e questo emerge chiaramente dalla capitale spagnola, non ci sarà spazio per Alvaro Morata nella rosa dell'Atletico nella prossima stagione. E il rapporto con Simeone incide più di ogni altro aspetto...