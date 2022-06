Alvaro Morata non è stato riscattato dalla Juve alle cifre richieste dall'Atletico Madrid. Come riporta Tuttosport i bianconeri sperano ancora di riuscire ad intavolare una trattativa con i Colchoneros che però sembrano intenzionati a cedere lo spagnolo alle loro richieste. Non sarebbe comunque lui il vice-Vlahovic ma agirebbe da esterno affiancando il serbo.