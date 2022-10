Nelle ultime partite della Juventus si è visto poco Fabio. Oggi Massimilianoha risposto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) alle domande sul centrocampista. Queste le sue parole:"Sta meglio, ha giocato tante partite da inizio stagione. Non avendo una preparazione, perché si è aggregato il 2 agosto dopo la nazionale, ma sta meglio. Comunque ha giocato partite di livello, ha avuto un dispendio di energie mentali non da poco. Sta crescendo Fagioli, Soulé stesso. Quando c'è la possibilità, li faccio giocare. Non sono più giovani, ma sono giocatori da prima squadra".