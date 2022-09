A 27 anni abbondanti il forte centrocampista serbo della Lazio, Sergejha il contratto in scadenza nel 2024 e non è detto che il suo matrimonio biancoceleste vada oltre. La dirigenza ha dato appuntamento a Kezman per fine mese e qualche contatto c’è già stato, ma è presto per parlare di rinnovo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il giocatore si aspetta una clausola di rescissione bassa, ma Lotito la pensa diversamente. Nel mezzo c’è l’occasione del Mondiale, ormai imminente in Qatar: con la Serbia di Vlahovic e Kostic magari può incuriosire proprio la... Attenzione, allora, all’opzione di cambio di maglia già al mercato di gennaio.