La Juventus ha trovato l'accordo con Arkadiusz Milik. O meglio, l'aveva trovato. Non è certo una notizia di oggi. È un dato di fatto che ha caratterizzato tutta l'estate, finché il mancato accordo col Napoli (e con la possibile contropartita Bernardeschi) non ha fatto naufragare questa prospettiva. Quando il mercato si è effettivamente aperto, i nomi caldi per l'attacco bianconero sono diventati Luis Suarez ed Edin Dzeko, quest'ultimo legato direttamente a una nuova operazione riguardante Milik, stavolta sponda Roma. Ma tutto è rimasto bloccato, e la Juve ha preso Alvaro Morata.



LA SITUAZIONE - Adesso Milik è nel Napoli, fuori rosa. Un po' come Khedira alla Juventus. Ma ora un accordo col Napoli c'è: come riporta Calciomercato.com lui non vuole stare fermo per una stagione intera (quella che porta agli Europei, oltretutto) e il club di De Laurentiis vuole incassare qualcosina prima che vada in scadenza a giugno 2021. Sì, ma ci vuole un acquirente!



LA POSIZIONE BIANCONERA - Ecco, questo sarà il nodo fondamentale: trovare una squadra che avanzi un'offerta per l'attaccante polacco a gennaio. Si era parlato di Tottenham ed Everton, bisogna vedere se torneranno. Mentre la Juve ora si gode il suo figliol prodigo Morata, che già ha iniziato da dove aveva finito quattro anni fa: facendo gol. E stasera c'è un Verona da affondare in tandem con l'amico Dybala.