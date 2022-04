Futuro in bilico per Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2023 ma potrebbe partire con un anno di anticipo. Sul giocatore c'è l'interesse della Juventus che sta cercando un difensore per il dopo Chiellini; ma non è escluso che il difensore possa rinnovare di nuovo con la Fiorentina dopo la firma dell'estate scorsa.