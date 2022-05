La rivoluzione è cominciata, ma è solo all'inizio. Si preannuncia un'estate di cambiamenti in casa Juve, dove l'avvio del nuovo ciclo è stato anticipato a gennaio con gli acquisti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, ai quali ha fatto seguito nelle settimane successive la decisione di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala. Movimenti in entrata e in uscita dovrebbero registrarsi soprattutto sul fronte del centrocampo, il reparto che più di altri, nel corso dell'annata, ha palesato difficoltà e problemi di vario tipo, peraltro acuiti dagli infortuni patiti da pressochè tutti i giocatori disponibili. Tra questi anche Weston McKennie, che con il passare dei mesi, dopo un inizio di stagione non esaltante, è diventato uno degli intoccabili di Massimiliano Allegri, anche grazie alla sua capacità di inserimento che ha fruttato alla squadra alcuni gol preziosi.



Attualmente ai box a causa della rottura del metatarso rimediata durante la sfida di andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal, lo statunitense classe 1998 era stato al centro delle voci di mercato anche nel gennaio scorso, quando su di lui si era registrato soprattutto l'interesse del Tottenham. E proprio dalla Premier League, in estate, potrebbero spuntare nuove pretendenti del giocatore, sul quale, comunque, la posizione della Juve sembra chiara. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il piano dei bianconeri è quello di tenere McKennie in rosa anche per la prossima stagione, considerando che i maggiori indiziati a partire sono altri (primo su tutti il brasiliano Arthur, che piace molto all'Arsenal). Come anticipato, però, nelle prossime settimane molte cose potrebbero cambiare: il mercato estivo si preannuncia particolarmente caldo per la Vecchia Signora, che potrebbe dover fare i conti anche con eventuali offerte per lo stesso Weston, tra i più richiesti fra i compagni di reparto. L'intento, dunque, è quello di andare avanti insieme, ma tutto dipenderà dall'evoluzione delle varie trattative e dagli investimenti che saranno effettivamente realizzati.