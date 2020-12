Niente Sam Lammers per la Juve: l'ex Psv piace molto alla società bianconera, ma la richiesta dell'Atalanta è troppo alta. L'idea di Paratici, infatti, è mettere a segno un colpo low cost. Lo riporta Tuttosport. In scadenza nel 2024 con la Dea, il 23enne attaccante potrebbe partire in prestito. Piace inoltre a Bologna, Sampdoria e Genoa.