Il Newcastle sfida L'Atletico Madrid per Alexandre. Come riporta il The Sun, i Magpies vorrebbero anticipare i Colochones sfruttando l'indecisione degli spagnoli. Lacazette, per la squadra di Simeone, sarebbe solo una alternativa perché il vero obbiettivo in attacco è il baby fenomeno del Salisburbo, Karim Adeyemi. Entrambe le squadre prenderebbero anche in considerazione l'acquisto a gennaio con il costo del cartellino che si aggirerebbe tra i 30 e 40 milioni.