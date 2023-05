Il Tottenham è in preda ai cambiamenti e a un caos dettato da tutti gli addii improvvisi dell'ultimo periodo, che condizioneranno anche il futuro. Sempre più lontano dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions, ora il progetto può essere rivisto, in toto.Arrivato al Tottenham il 31 gennaio 2022 in prestito/obbligo di riscatto, ultimamente sta faticando, eccome. E anche la Juve può tornare in gioco, sottolinea Goal.com. I bianconeri hanno già incassato questa operazione 10 milioni: 3 per l’annata sportiva 2021-22 e 7 per quella corrente, con il Tottenham che ha l’obbligo di acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Kulusevski qualora il diretto interessato dovesse maturare almeno il 50% delle presenze stagionali da almeno 60'. E la qualificazione alla prossima Champions League come criterio fondamentale. Ma questa non arriverà, a meno di miracoli.