Che fa la Juve con Filip Kostic? Affare per il momento in standby, nonostante l'ottimismo, con l'offerta di rinnovo dell'Eintracht che è stata messa nel cassetto. Nel mentre, riporta il Corriere dello Sport, strizza l'occhio al campionato italiano: decide la Juve se affondare il colpo, il suo profilo non sembra dipendere dalla risposta di Di Maria.