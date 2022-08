Arriva o non arriva? Chiusa l'operazione, la Juventus aspetta di definire con la dirigenza dell'Eintracht Francoforte gli ultimi dettagli burocratici, prima di organizzare il volo che lo porterà a Torino. Ultimi dettagli che sono stati rallentati dalla sfida di questa sera, la finale di Supercoppa Europea, che vede il club tedesco completamente concentrato. Nelle ultime ore, però, la Juventus continua a lavorare per far arrivare l'esterno già in serata.