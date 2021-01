Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Sami Khedira al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Il centrocampista tedesco vorrebbe andare a giocare in Inghilterra, dove ha registrato interessamenti sebbene non ancora offerte concrete. E la Juve aspetta, in attesa di capire come si muoverà il giocatore, se accetterà la rescissione di contratto o se rimarrà ancora in bianconero per gli ultimi sei mesi di contratto. Da parte del giocatore però la volontà è chiara e l'ha esplicitata anche nell'ultima intervista a The Athletic: "Alla fine della giornata mi rendo conto: voglio stare in campo, lottare per fare punti. Per questo sto cercando di invertire la tendenza o di lasciare Torino per fare ciò che amo di più: giocare a calcio".