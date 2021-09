Secondo La Gazzetta dello Sport, quello diun vero e proprio caso. Il centrocampista rossonero potrebbe anche avvicinarsi alla Juventus, che per ora continua a non muoversi. Al momento, il centrocampista ivoriano ha messo in attesa le offerte rossonere, lo fa ormai da mesi. In particolare, per il quotidiano, ha detto no all’ultimo rialzo da 6,5 milioni di Maldini e Massara è ormai si trincera dietro ad una richiesta da 8 milioni netti + 2 di bonus. Ed emergono due candidature dalla Premier League: Liverpool e Tottenham. Non si è ancora mossa invece la Juventus, condizionata dalla contemporanea trattativa per Paulo Dybala.