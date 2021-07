Qual è il giallo attorno ale a? Riguarda sostanzialmente il contratto. Il brasiliano ha firmato l'ultimo accordo con il Santos all'età di 16 anni: i minorenni non possono firmare contratti più lungi di 3 anni secondo le norme Fifa. Il Santos ha fatto però sapere che la federazione brasiliana concede ai club la possibilità di far firmare contratti anche di cinque anni. Così, la Fifa potrebbe valutare quello di Kaio come un quinquennale e dunque non ritenerlo in scadenza di contratto. Di norma, la Fifa tende a rispettare le decisioni delle singole federazioni.