Il Daily Express riporta che ci sarebbero Arsenal, Tottenham, West Ham, Newcastle e Liverpool interessate ad ingaggiare Isco del Real Madrid. Il contratto del trequartista spagnolo classe '92 scade tra sei mesi.



Il centrocampista del Real Madrid, ex Malaga, non chiude ad un addio a stagione in corso. Tanta la voglia di giocare e avere qualche chance per tornare il giocatore che tutti avevano ammirato nei primi anni in maglia blanca.