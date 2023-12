In attesa chetrovi la tanto auspicata continuità, i negoziati per il rinnovo del suo contratto proseguono. Nonostante la scadenza fissata al 30 giugno 2026, i costi legati al suo arrivo alla Juventus spingono il club a riesaminare gli accordi nel minor tempo possibile. La Juventus mira a prolungare il contratto non solo per ridurre l'ammortamento annuale, ma anche per rinegoziare l'ingaggio che raggiungerà i 20 milioni lordi a fine stagione.Sebbene la trattativa si preveda complessa,ha confermato che le discussioni sono in corso: "Ho ancora due anni e mezzo di contratto, non abbiamo fretta, ma Giuntoli e il mio agente stanno già parlando. Io sono molto contento di stare qui", ha dichiarato recentemente alla Gazzetta dello Sport. Nonostante l'interesse di diversi club, nessuno si è ancora avvicinato alla valutazione della Juventus per Vlahovic. Ora l'attenzione si sposta sul campo, con la squadra desiderosa di successi e la ricerca di continuità. Lo riporta calciomercato.com.