Juve, le ultime sul rinnovo di Hasa

Protagonista anche questo pomeriggio contro il Pescara, anche se la cosa ormai non stupisce. Luisha fatto in questa stagione il salto dall’Under 19 alla Juventus Next Gen , ma gioca come un veterano. In pochi mesi è diventato leader tecnico della squadra di Brambilla e si è preso le chiavi del centrocampo.Luisha il contratto in scadenza nel 2024 ma con un’opzione per il rinnovo di un ulteriore anno, fino al 2025. Nonostante ciò, il club bianconero e l’entourage del calciatore trattano per un nuovo accordo che possa allungare la scadenza almeno fino al 2027. Trattative che vanno avanti tra le parti, con calma ma con grande fiducia.