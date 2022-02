Giorni decisivi in chiave rinnovi. La Juventus apre il cassetto dei contratti ed è pronta a trattare con quei giocatori in scadenza nel prossimo giugno. Alla Continassa, nei prossimi giorni, sono attesi gli agenti di cinque bianconeri, chi prima e chi dopo, con quelli di Juan Cuadrado sicuramente in prima fila. L'obiettivo è quello di parlarsi e con alcuni accelerare chiudendo il prima possibile. Un contratto da mettere nero su bianco nel caso del colombiano, in cui ci sono pochi dubbi, ma soprattutto nessuna voglia di separarsi. Da tempo la decisione è stata presa: Cuadrado vuole restare alla Juve, prolungando una storia iniziata nel 2015, la Juve vuole tenersi stretta Cuadrado e ha aperto al nuovo contratto. Per Allegri è perfetto, duttile e funzionale, oltre che un senatore dello spogliatoio.



I DETTAGLI - Cosa resta da fare? Trovare un accordo su cifre e durata del contratto. C'è un accordo di massima per mantenere l'ingaggio attuale (di cinque milioni netti a stagione), il rinnovo potrebbe essere di una stagione, con opzione fino al 2024. La richiesta iniziale era un 2+1, ma la volontà di andare avanti insieme non creerà una rottura. "Noi siamo tranquilli, dobbiamo solo lavorare e aspettare la società. I dirigenti conoscono quello che vogliamo, siamo contenti qui e vediamo cosa accadrà", aveva detto Cuadrado dopo la vittoria in Coppa Italia. E ora tutto può diventare realtà.



GLI ALTRI - Accantonando il capitolo Dybala per un attimo, ci sono altri tre rinnovi da gestire per la Juventus: Bernardeschi, De Sciglio, Perin. Il primo ha mostrato una discreta continuità di rendimento e dovrebbe rinnovare senza grossi problemi. La volontà c'è, ma manca l'accordo. L'agente Pastorello può entrare in trattativa con la Juve a breve: guadagna intorno ai 4 milioni netti a stagione, dovrebbe essergli proposta la stessa cifra, anche se in parte legata ai bonus, scrive Tuttosport. Anche per De Sciglio c'è fiducia: a inizio stagione il rinnovo era tutto tranne che scontato, ora inizia a essere una possibilità più che concreta: guadagna 2,5 milioni netti a stagione e ha ottime possibilità di rimanere. Meno sorrisi invece per Perin: alla Juventus lo considerano un secondo affidabile, ma lui potrebbe voler fare il titolare altrove.