Come racconta Gazzetta,ha esercitato nella scorsa stagione l’opzione unilaterale per posticipare la data di termine del suo accordo con la Vecchia Signora dal 2022 al 2023, mantenendo lo stesso stipendio da 5 milioni netti. Non è un mistero che alla Juve avrebbero voluto sì prolungare il contratto, ma spalmando la cifra dell’emolumento su almeno due stagioni. Al 30 giugno 2023, Cuadrado avrà 35 anni: i bianconeri potrebbero anche pensare di presentare un’offerta al ribasso, ma lo scenario più probabile resta quello del via libera.