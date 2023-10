Il campionato sta dicendo che la Juventus, per la lotta scudetto, c'è. E quindi a gennaio è lecito aspettarsi un intervento sul mercato dei bianconeri, dopo un'estate in cui l'unico vero acquisto è stato quello di Timothy. Dalle parti della Continassa Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori stanno riflettendo soprattutto sul centrocampo, quel reparto che nelle ultime settimane si è impoverito. Massimiliano Allegri ha infatti perso prima Paul Pogba e poi Nicolò Fagioli. Tanti i nomi che sono stati proposti alla Juve in questo periodo, tra questi anche Pierre-Emile, che è alla ricerca di una nuova avventura e potrebbe lasciare il Tottenham a gennaio.