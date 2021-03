Per quanto tempo ancora il Borussia Dortmund riuscirà a tenere? Poco, probabilmente. L'attaccante norvegese è considerato uno dei migliori giocatori del presente e il top player del futuro insieme a Kylian Mbappé. Dopo averlo sfiorato ai tempi del Molde e aver fatto un tentativo prima che si trasferisse in Germania, la Juventus continua a monitorarlo cercando di capire se ci sono i presupposti per portarlo a Torino. L'idea di Paratici e della società, è quella di puntare su di lui per il dopo Ronaldo. Per Haaland c'è la fila, la concorrenza forte è quella di Chelsea e Real Madrid e nel frattempo il Dortmund ha riallacciato i rapporti con l'agente di Origi del Liverpool come suo sostituto. Il Borussia quindi sembra quasi rassegnato all'idea di perderlo, nell'estate del 2022 si attiverà la clausola rescissoria di 75 milioni che per un giocatore del genere può rappresentare una grande occasione. Lo sa anche la Juve.