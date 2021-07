Robinresta un giocatore che la Juventus segue. Secondo Tuttosport, però, la valutazione che fa l'Atalanta dell'esterno tedesco, intorno ai 40 milioni di euro, rende molto difficile il suo trasferimento in bianconero. "Futuro? Sono concentrato al massimo sulla Germania e sull’Europeo. In questo periodo non voglio sapere o pensare ad altro", aveva raccontato a inizio Euro2020. La Germania, come sapete, è uscita agli ottavi di finale contro l'Inghilterra, questa sera finalista contro l'Italia.