40 milioni di euro. E' questa la richiesta del Sassuolo per far partire Davidein estate. Il centrocampista classe '99 sta chiudendo un'altra stagione ad alto livello, è pronto per il salto in una big e sarà uno dei prossimi uomini mercato. Cresciuto nei settori giovanili di Lazio e Roma, Frattesi piace proprio ai giallorossi oltre che a Juve, Inter e Brighton, dove potrebbe ritrovare De Zerbi col quale ha lavorato al Sassuolo.