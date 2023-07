La Juventus sta per chiudere il secondo acquisto della sua estate. Dopo Timothy Weah, ecco un altro giovane: Facundo Gonzalez.Trattativa ai dettagli per il difensore campione del mondo Under 20 con l’Uruguay con la fumata bianca che è attesa tra oggi e domani. I bianconeri stanno definendo gli ultimi aspetti con il Valencia, che otterrà un indennizzo in gran parte sotto forma di bonus. Come riporta la Gazzetta, Gonzalez dovrebbe sostenere le visite mediche già in settimana, poi andrà in prestito: lo vogliono Verona, Genoa e Samp.