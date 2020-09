Idea El Shaarawy per la Juve: secondo Tuttosport, però, la pista può concretizzarsi solo in caso di partenza di Douglas Costa o Bernardeschi. El Shaarawy è uno dei pupilli di Paratici da sempre ed è disposto a tagliarsi il maxi-ingaggio da 16 milioni pur di tornare, con la Juve tenuta in grande considerazione, specialmente nell'anno dell'Europeo. La Juve ci pensa, è la più classica delle opportunità di mercato e può essere il colpo di fine mercato bianconero.