Patti chiari, ma amicizia che non si rinnoverà.resta formalmente un giocatore del Gremio e lo sarà fino alla fine del suo contratto alla Juventus. Il brasiliano, un anno fa, aveva firmato con il club brasiliano e aveva scelto di tornare a casa per riprendere in mano la propria carriera. Poi la retrocessione. E la brusca rottura. Formalmente, sarebbe della Juve per altri sei mesi. Praticamente, quei sei mesi li passerà altrove.Con il contratto stipulato fino al 30 giugno 2022 con il Gremio, Douglas Costa non passerà da Torino nonostante la Juve sia detentrice del suo cartellino. Le porte bianconere sono chiuse da tempo: il giocatore ha offerte dal Qatar ma preferirebbe restare a casa. Ecco perché l'opzione Atletico Mineiro può intrigarlo. Con la Juve, discorso finito.