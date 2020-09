6









Douglas Costa si sta allenando alla Continassa e la Juve riflette sul suo futuro. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'esterno brasiliano ha offerte dalla Cina e dagli Emirati e ci sarà da capire quella che è la sua volontà: continuare in bianconero o andare in un campionato di seconda/terza fascia? Di certo l'esterno brasiliano è stato offerto a diversi club europei durante questa finestra di mercato, compreso il Manchester United che però non ha mai trovato accordo con la Juve anche per le richieste elevate dei bianconeri che chiedevano circa 60 milioni di euro. In queste ore si era parlato anche di un eventuale scambio tra lui e Morata ma la pista non è calda.