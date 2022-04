Come racconta Calciomercato.com, Di Maria cerca una nuova squadra, soprattutto in Italia o in Spagna, che possa farlo giocare ad alti livelli come ha sempre fatto negli ultimi 15 anni. In queste settimane si è fatto avanti il Benfica, uno dei suoi ex club, i suoi agenti spingono per una piazza più invitante. Che potrebbe essere la Juventus, al quale è stato proposto. Il profilo piace molto ad Allegri, si sposerebbe perfettamente con Chiesa e Vlahovic, ma non rientra nei parametri anagrafici ed economici del nuovo progetto bianconero, per questo al momento non c'è nessuna trattativa in piedi.