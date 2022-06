Cosa succede con Demiral? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono aumentati i dubbi sul riscatto del difensore nerazzurro: la cifra di 22 milioni di euro non è più alla portata della Dea, che non parteciperà ad alcuna competizione europea nella prossima stagione. Pertanto, Merih sta iniziando a guardarsi attorno. Anche in direzione Juve.



15 GIORNI - Per il riscatto mancano 15 giorni, poi Demiral tornerà alla base, aggiungendosi a un reparto al momento al completo. Da una parte c’è stata l’uscita di Chiellini, che lascia un vuoto difficilmente colmabile a livello di esperienza e leadership, dall’altra ci sono le conferme di Bonucci, De Ligt (salvo offerte monstre che però costringerebbero a ripensare l’intero reparto) e Rugani. A loro si aggiungerà Gatti, acquistato dal Frosinone, più Danilo, più un altro profilo dal mercato. Cherubini, con Allegri e il resto della dirigenza, dovrà quindi decidere come operare: ad oggi la soluzione più probabile, in caso di mancato riscatto di Demiral, sembra una sua cessione.