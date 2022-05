L'Atalanta è pronta a riscattare Merih Demiral. Il club nerazzurro non ha dubbi e vuole chiudere per il centrale turco, classe 1998, che quest'anno ha rimpiazzato un altro ex bianconero, partito per oltre 50 milioni in direzione Tottenham, Romero. Alla Juve per la cessione del 24enne andrebbe una cifra poco superiore ai 20 milioni, da aggiungere al prestito oneroso annuale.



COSA SUCCEDE - La strada sembra tracciata e si va verso l’acquisto a titolo definitivo. Non sono previsti intoppi perché il feeling tra le parti c'è e c'è anche quello con l'allenatore Gian Piero Gasperini. A differenza di Romero, Demiral sembra orientato però a restare almeno un altro anno, per capire se potrà essere ceduto per una cifra importante o meno, questo il programma della società nerazzurra. Idee chiare per tutti e comunicazioni in arrivo: sì al diritto di riscatto, sì al passaggio definitivo dalla Juve all'Atalanta.