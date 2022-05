Come racconta Gazzetta, l’operazione ricalca quella dell’anno scorso con Cristian Romero: l’Atalanta riscatterà Merih Demiral, arrivato la scorsa estate in prestito dalla Juve, per la cifra pattuita di 25 milioni (la cessione temporanea era valutata 3 milioni) e lo venderà in Premier League, dove il turco - a cui a gennaio si era interessato anche il Real - ha estimatori. Il club nerazzurro sta valutando le offerte, che consentiranno comunque una plusvalenza.