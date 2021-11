Secondo Sport l'esterno offensivo Ousmane, in scadenza a giugno con il Barcellona, vuole restare in blaugrana. I suoi agenti sono al lavoro per trovare un accordo sul rinnovo. La Juventus si era interessata all'esterno francese, soprattutto nel caso in cui fosse andato via a zero. Questa decisione di Dembelé potrebbe cambiare le carte in tavola, per tutti. Ma il mercato è lungo e i rapporti tra i club restano di primissimo livello.