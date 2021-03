1









"Mi piacerebbe rimanere qui, ma dipende anche dal Lione e dalla Juventus". Così ha parlato Mattia De Sciglio e così è la situazione relativa al suo futuro. Il terzino potrebbe infatti restare in Francia, ma tutto dipenderà da come si accorderanno le due squadre, con i francesi ben contenti se l'esterno ex Milan dovesse restare in Ligue1. Come racconta Tuttosport, occhio ad Aouar: "Già vicinissimo in autunno prima della decisa virata su Federico Chiesa. Aprire il discorso al 22enne centrocampista di qualità francese avrebbe un prezzo e, ovviamente, non sarebbe irrisorio dal momento che il Lione è una bottega cara. Aouar è valutato 40 milioni: grazie a De Sciglio, la Juventus potrebbe ottenere uno sconto di dieci milioni".