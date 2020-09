1











Mattia De Sciglio può prepotentemente tornare nei piani del Barcellona. Il club blaugrana sta perfezionando il trasferimento del terzino Nelson Semedo al Wolverhampton, lasciando così un vuoto sulla corsia laterale. Come riporta Mundo Deportivo, l’esterno della Juventus potrebbe così rientrare in orbita catalana, dopo essere stato ad un passo dalla Roma e aver disputato la prima stagionale della Juve in panchina, in favore di Frabotta.