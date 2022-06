Sirene dalla Premier League per Matthijs De Ligt. Secondo Il Corriere dello Sport, Chelsea e Manchester United sono pronti a sfruttare l'impasse che si è creata sul rinnovo dell'olandese con la Juve per provare a piazzare il colpaccio. L'interesse dei Blues nei confronti del classe 1999 è noto da tempo, più recente invece quello dei Red Devils, sorto dopo l'arrivo in panchina di Erik Ten Hag: il difensore bianconero, infatti, è esploso all'Ajax proprio sotto la guida del nuovo tecnico degli inglesi, che ora lo vorrebbe con sè anche nella sua esperienza oltremanica.