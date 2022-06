È finito nel mirino della Juventus il giocatore del Real Madrid Marco Asensio. Il contratto che lo lega ai Blancos è in scadenza nel 2023, tuttavia nelle prossime settimana è attesa una decisione chiave dello spagnolo: rinnovare con il Real o lasciarlo già in questa sessione di mercato. Come riferisce Marca sul giocatore anche Milan e Juventus.